فاجعة في الأردن.. حادث "العقبة" يخلّف 13 قتيلا وأكثر من مئتي مصاب

أربيل (كوردستان 24)- أدى حادث تسرب لغاز سام نجم عن سقوط صهريج من باخرة في ميناء العقبة الأردني (328 كلم جنوب عمان) الإثنين، إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، وفق حصيلة جديدة أُعلنت الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية: "رغم أن الأوضاع تحت السيطرة، إلا أننا قررنا أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر أربعة كيلومترات لساعات إضافية"، مشيرا إلى أن "تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنيّة".

وأوضح الخصاونة الموجود في مدينة العقبة الساحلية (328 كلم جنوب عمان) برفقة وزيري الداخلية والصحة في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية: "رغم أن الأوضاع تحت السيطرة، إلا أننا قررنا أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر أربعة كيلومترات لساعات إضافية"، مشيرا الى أن "تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنيّة".

وتابع "كلفت وزير الداخلية ليرأس فريقا للتحقيق يضم كل جهات الاختصاص للوقوف على ما جرى بدقة في هذا الحادث المؤسف، وضمان توفير أقصى درجات السلامة العامة لأبنائنا العاملين في الموانئ وتكريس إجراءات السلامة في التعامل مع المواد الخطرة".