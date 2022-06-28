وزارة التعليم العالي تعلن ملابسات مقتل أستاذين جامعيين في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، ان طالبا اقدم صباح اليوم الثلاثاء، على قتل عميد كلية القانون كاوان إسماعيل وادريس حمه خان، الأستاذ في كلية الهندسة، واصابة شخص ثالث، وذلك بإطلاق النار عليهم.

وبحسب البيان فإن القاتل كان طالبا في كلية القانون في الجامعة نفسها، وقد قام بقتل الشخصين داخل حرم الجامعة، وأصاب رجل أمن.

وادانت الوزارة بشدة هذا الفعل، فيما وجهت التعازي لأسر وعائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصاب.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل سيادة القانون وحماية الحرم الجامعي، آملة في الوقت نفسه أن يتعاون جميع الكادر التعليمي والإداري في الجامعة، بغية عدم تكرار مثل هذه الظواهر.