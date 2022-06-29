كورونا.. لا وفيات و390 إصابة جديدة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، اصابة 390 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، ان الإصابات تم تشخصيها بعد إجراء 2209 فحصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت أعلنت فيه شفاء 94 مصابا، دون تسجيل حالات وفاة.

وأشار البيان الى ان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان، هي 21871 شخصا.

واكد البيان ان مختبراتها اجرت خلال الفترة ذاتها 4301797 فحصا اسفرت عن اكتشاف 441547 اصابة بالفيروس.

وتماثلت 431353 حالة للشفاء، فيما بقي 2744 مصابا تحت العناية الطبية، وبقي العدد التراكمي للوفيات 7452 حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم.