إسرائيل تسقط ثلاث مسيّرات أطلقها حزب الله باتجاه حقل "كاريش" للغاز

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه اعترض ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله اللبناني كانت في طريقها إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن مسيّرات معادية اقتربت من المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل، مشيرا إلى أنها تابعة لحزب الله وكانت متّجهة نحو حقل "كاريش" للغاز. من جانبه، أكّد حزب الله إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه حقل غاز في البحر المتوسط السبت للقيام بمهام استطلاعية.

من جهته، أكد حزب الله في بيان مقتضب أنه أطلق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه حقل غاز في البحر المتوسط. وقال: "قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية، وقد انجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية والاشارة الى اعتراض إسرائيل الطائرات المسيرة.

وكان لبنان ندد باستقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة "إنرجيان" ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

من جهتها، تصر إسرائيل على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.

وبحسب الجيش الإسرائيلي لم تكن المسيّرات مسلحة و"لم تشكل تهديدا حقيقيا" لافتا إلى أنها أسقطت قبل أن تصل إلى الحقل.

ويأتي هذا الحادث في اليوم التالي لتولي رئيس الوزراء يائير لبيد منصبه في إسرائيل خلفا لنفتالي بينيت الجمعة. وقال لبيد في خطابه الأول كرئيس للوزراء مساء السبت "أنا أقف أمامكم وأقول لكل من يريدنا أن نختفي، من غزة إلى طهران، ومن شواطئ لبنان إلى سوريا: لا تختبرونا! إسرائيل تعرف كيف تستخدم قوتها ضد أي تهديد وضد أي عدو".

ولم يعلق لبيد بشكل مباشر على اعتراض الطائرات المسيّرة لكنه قال إن بلاده "ستفعل كل ما في وسعها" لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية أو أن "تترسّخ على حدودنا". وتتّهم إسرائيل إيران بالسعي إلى صنع أسلحة نووية لكن طهران تنفي ذلك باستمرار.