صحة وبیئة

ارتفاع حصيلة الحمى النزفية في العراق والصحة تتوقع المزيد

author_image سوار أحمد
العراق الحمى النزفية العراق وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الحمى النزفية إلى 227 إصابة من ضمنها 36 وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن "الوزارة سجلت حالة وحيدة في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الكلي إلى 227"

وأضاف إن "92 حالة من المجموع الكلي سُجلت في ذي قار والتي حدث فيها أكبر عدد وفيات جراء الحمى النزفية ووصل إلى 20 حالة".

وتوقع البدر ارتفاع عدد الإصابات بسبب قرب حلول عيد الأضحى وما يشهده من ذبائح، معتبراً أن "الجزر العشوائي يشكل التحدي الأكبر ويجب أن تكون هناك جدية أكبر من قبل الأجهزة المختصة لمحاسبة المخالفين".

وفيما يتعلق بملف الكوليرا، أكد المتحدث باسم الصحة عدم تسجيل أية إصابة جديدة"، مشيراً إلى أن "العدد الإجمالي يبلغ 139 حالة من ضمنها 70 في كركوك لوحدها وحالتا وفاة في كركوك وبغداد".

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