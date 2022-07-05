الصحة العراقية: نراقب احتمالية وصول جدري القرود الى البلاد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة الاتحادية يوم الإثنين، أنها تواجه أربعة أوبئة وتراقب احتمالية وصول الخامس المتمثل بمرض جدري القرود.

وأشرت الوزارة تطورا خطيرا بمرض الكوليرا وارتفاعا غير مسبوق بإصابات الحمى النزفية، وجهت تحذيرا شديدا للمواطنين بشأن داء الكلب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزارة الصحة تواجه عدة أوبئة منها كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "الموجة الخامسة تتصاعد بشكل خطير".

وأضاف البدر، أن "من بين الأوبئة أيضاً انتشار الحمى النزفية"، مؤكداً أن "أعداد الحالات المسجلة بالحمى النزفية غير مسبوقة من تسعينات القرن الماضي حتى الآن".

وتابع" "إضافة الى الكوليرا على الرغم من أن المرض متوطن ولكن هنالك تطور خطير وحالات وفاة وإصابات متصاعدة، إضافة إلى داء الكلب وعلى الرغم من انها محدودة إلا انها تمثل تحد بحاجة الى تثقيف وتوعية".

ودعا البدر، كل شخص يتعرض إلى عضة كلب إلى " مراجعة أقرب مؤسسة صحية لأخذ المصل اللازم"، محذراً من أن "المصاب إذا تأخر وكان الكلب مصاباً بالسعار وظهرت الأعراض على الانسان فيكون المرض قاتل بنسبة 100%، وهي رسالة يجب أن يعرفها الجميع وهي مراجعة أقرب مركز صحي قبل ظهور الأعراض لأنه بعد ظهور الاعراض لايمكن للمراكز الصحية ان تعالجه ".

وأشار إلى أن "المرض الخامس لم يصل بعد الى العراق وهو جدري القرود ولكنه ظهر في لبنان وهي قريبة من العراق"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة تتحسب احتمالية وصوله الى العراق".

ونوه إلى أن "الوزارة لديها نقص في المؤسسات الصحية ونقص في أعداد الكوادر الطبية وتعمل في ظروف غير اعتيادية وبجهود أبطالها تمكنت من احتواء موجات كورونا الخطرة وتراكمت خبرة كبيرة لدى كوادرها"، معرباً عن أمله في "تجاوز الأزمة بدعم من الإعلام".

وطالب المتحدث باسم الوزارة، الجهات الحكومية وغير الحكومية بـ"إسناد وزارة الصحة لمواجهة هذه الأوبئة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "نشر التوعية الصحية".