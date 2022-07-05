لثلاث فئات.. مصرف الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من السلف للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية.

وذكر اعلام المصرف في بيان، أنه "تم اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (10 ) مليون دينار و(5) مليون لموظفي العقود".

ودعا كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها.

وأضاف البيان أن "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".