الحجاج يتدفقون إلى منى في ثاني أيام أكبر حج منذ جائحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- بدأ مئات آلاف الحجاج بالتدفق من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى اليوم الخميس، لقضاء يوم التروية فيها، في اليوم الثاني من مناسك أكبر موسم للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وسمحت السلطات لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

وقام مئات الآلاف من الحجاج في المسجد الحرام بمكة بأداء الطواف حول الكعبة. وحمل العديد منهم مظلات للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة حيث وصلت الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

وبعد ذلك، بدأوا في شق طريقهم إلى منى، حيث من المقرر أن يباتوا في الخيم البيضاء المكيفة. وقالت وسائل إعلام رسمية إن أربعة مستشفيات و 26 مركزًا صحيًا أصبحت جاهزة للتعامل مع أي حالات صحية في المنطقة.

تقع منى في واد تحيط به الجبال الصخرية، على بعد حوالي سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، وتتحول كل عام إلى مخيم واسع للحجاج.

وفي ذروة الحج، سيتوجه المصلون يوم الجمعة إلى جبل عرفات حيث سيقضون النهار في الصلاة والدعاء تحت أشعة الشمس، قبل أن ينتقلوا لموقع رمي الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

وعادة ما يكون الحج أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، وهو احد أركان الإسلام الخمسة ويجب أن يؤديه كل المسلمين القادرين مرة على الأقل في حياتهم.