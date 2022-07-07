بعد يومين من تعيينه وزيرا للخزانة.. ناظم الزهاوي يطالب جونسون بالرحيل

أربيل (كوردستان 24)- طالب وزير الخزانة البريطاني ناظم الزهاوي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاستقالة من منصبه.

ويأتي ذلك عقب موجة استقالات لوزراء في حكومة جونسون، حيث تتالت الاستقالات من الحكومة البريطانية منذ أول أمس الثلاثاء، وارتفع العدد لحد الساعة إلى 9 وزراء غادروا مناصبهم، في حين رفض رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه، رغم تصاعد الدعوات داخل وخارج حكومته.

وقال الزهاوي ان "بريطانيا تستحق حكومة قوية ومستقرة".

وصباح اليوم استقال براندون لويس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، وهيلين وايتلي الوزيرة في وزارة الخزانة (المالية)، وداميان هندز وزير الدولة لشؤون الأمن والحدود، وغوي أوبيرمان وزير المعاشات، وجورج فريمان وزير العلوم والبحث والابتكار، وميشال دونيلان وزير التعليم.

وشملت الاستقالات في حكومة جونسون خلال 48 ساعة أكثر من 54 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء، بينهم وزراء العدل والداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة والدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين.

وعُين الزهاوي وزيراً للمالية في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد سلسلة من الاستقالات الوزارية احتجاجا على رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وزهاوي البالغ من العمر 55 عاماً، عضو قديم في حزب المحافظين الحاكم، وهو كوردي ولد في بغداد وانتقل إلى بريطانيا عندما فرت عائلته من حكم صدام حسين في منتصف سبعينيات القرن الماضي.