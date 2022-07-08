رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي اليابان بوفاة شينزو آبي

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، اليابان، بوفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، متأثرا بجروحه إثر تعرض لإطلاق نار في منطقة نارا بغرب البلاد.

ونشر مسرور بارزاني، على حسابه في موقع "تويتر"، "شعرت بحزن شديد لسماع نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي".

واضاف "أعرب عن تعازي الحارة لعائلته، وللشعب الياباني في هذا الوقت العصيب".

وتوفي شينزو آبي اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه إثر تعرض لإطلاق نار، نقل على إثره إلى المستشفى فاقدا الوعي.

وتولى آبي رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولى المنصب في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي مرجعا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى سنة 2020 أيضا لأسباب صحية، لكنه في المقابل ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.