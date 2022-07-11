سدود وآبار ومشاريع ري.. زراعة كوردستان توضح خطط الحكومة لمواجهة الجفاف

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، خطط الوزارة لمواجهة الجفاف وشح المياه في الإقليم والمنطقة، مشيرة الى ان الكابينة التاسعة تولي القطاع الزراعي أهمية خاصة، لأهميته في حماية الأمن الغذائي.

وقالت طالباني لكوردستان 24، ان وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم، على اتصال مستمر مع السلطات في الحكومة الاتحادية بشأن الجفاف وتأثيراته السلبية على كافة القطاعات وخصوصا الزراعة.

وأكدت انه تم إعداد ثلاثة تقارير يحوي الأول منها، كافة التفاصيل والبيانات، بخصوص آثار وتداعيات الجفاف على كل منطقة في إقليم كوردستان، اما التقرير الثاني فيقوم بشرح أوضاع السدود ومصادر المياه في الإقليم، والثالث يتحدث عن أوضاع الزراعة في الإقليم وتأثيرات الجفاف عليها.

وأضافت طالباني، انه تم إتخاذ عدد من القرارات المهمة بهذا الشأن، وأحدها هو إيلاء الأهمية لتوفير الماء حيث وجه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بتخصيص 16 مليار دينار لإتمام السدود التي وصل حد إنجاز بنائها الى 70 بالمئة.

وأوضحت بيكرد طالباني ان 6 سدود ستكون جاهزة لتخزين بحدود 50 مليون متر مكعب من الماء في الموسم المقبل و25 بركة ماء في مختلف مناطق الإقليم، لتجميع وتخزين المياه والاستفادة منها.

كما اكدت وزيرة الزراعة انه سيتم منح رخص حفر الآبار في المناطق التي بلغت فيها نسب الجفاف معدلات عالية، كما ان الوزارة وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار ستقوم بتنفيذ مشروع لسقاية وري الأراضي الزراعية، حيث سيتم نقل الماء من الأنهار الى الأراضي الزراعية.

ولفتت طالباني الى انه سيتم مد المزارعين بالأجهزة الحديثة والتكنولوجية وتطوير آليات العمل الزراعي في الإقليم.