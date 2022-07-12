مجتمع

الحجاج يكملون رمي الجمرات ويستعدون لطواف الوداع

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط رمي الجمرات حجاج بيت الله

أربيل (كوردستان 24)- يستمر حجاج بيت الله الحرام برمي الجمرات اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام التشريق، ويسعي غالبية الحجاج مع نهاية اليوم، لإنهاء مناسكهم ومغادرة منى للقيام بطواف الوداع.

ويوم أمس الاثنين رمى الحجاج الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى، وتمكن المتعجلون من مغادرة منى قبل غروب شمس أمس، بينما بقي من غربت عليه الشمس حتى اليوم ليرمي الجمرات الثلاث.

وتنتهي تنتهي مناسك الحج لهذا العام يوم 13 من ذي الحجة، حيث تنتهي أيام التشريق الثلاثة، ويتأهب الحجاج للرحيل عن مكة بعد أدائهم الفريضة.

وأعلنت السعودية، نجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90 بالمئة من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث.

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