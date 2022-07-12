الزهاوي يطلق حملة للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- أطلق وزير الخزانة الحالي في المملكة المتحدة، ناظم الزهاوي، اليوم الثلاثاء، حملة للتنافس على منصب رئيس الوزراء البريطاني.

وقال الزهاوي في تسجيل فيديو تبلغ مدته نحو 3 دقائق، موجها سؤاله الى البريطانيين: "هل تريد رئيس وزراء تم اختباره في المعركة؟"، وذلك في إشارة الى الأحداث الكبرى التي مرت بحياته.

وولد الزهاوي في العراق عام 1967، ولذا فقد كان من الممكن جدا أن يجبر على المشاركة في الحرب التي دارت مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وقد هاجر إلى المملكة المتحدة مع والديه الكورديين عندما كان عمره 11 عاما ولم يكن يتحدث الإنجليزية.

وأشار الزهاوي بإيجاز إلى النجاحات التي حققها في حياته المهنية، بما في ذلك إدارته الناجحة لملف اللقاحات في المملكة المتحدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفي خضم انتشار وباء فيروس كورونا، سُلّم الزهاوي وظيفة وصفها بأنها "أهم وظيفة بإمكاني القيام بها" - كانت تلك وظيفة الوزير المسؤول عن لقاحات كورونا.

وأجبرت الاستقالة الجماعية لوزراء حكومة بوريس جونسون، ومساعديه، رئيس الوزراء الحالي على التنحي يوم الخميس، مما يمهد الطريق للمنافسة على زعامة حزب المحافظين يشارك فيها 11 مسؤولا سابقا وحاليا.

وهنأ رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني الزهاوي على تعيينه وزيرا للمالية.