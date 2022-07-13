جو بايدن يصل مطار بن غورين في مستهل زيارته للمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء، إلى مطار بن غورين، ليبدأ جولة في الشرق الأوسط، تبدأ في إسرائيل، قبل أن يتوجه إلى السعودية.

وسيتوجه بايدن يوم الجمعة الى جدة، حيث تقوم الطائرة الرئاسية "إيرفورس وان"، برحلة مباشرة غير مسبوقة بين اسرائيل والسعودية التي لا تعترف بالدولة العبرية.

وسيلتقي الرئيس الأمريكي، مسؤولين إسرائيليين في مسعى إلى توسيع التعاون في مواجهة إيران، وقادة فلسطينيين غاضبين مما يقولون إنه فشل واشنطن في التصدي "للعدوان" الإسرائيلي.

وتحسنت العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين في عهد بايدن، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في عهد سلفه دونالد ترامب، الداعم القوي لإسرائيل.