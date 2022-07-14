الصحة العالمية تدعو دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات

أربيل (كوردستان 24)- دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جميع دول العالم للعودة إلى ارتداء الكمامة، وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال غيبريسوس أنه يجب على جميع دول العالم "تنفيذ تدابير مجربة مثل ارتداء الكمامات والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج".

وأعرب غيبريسوس عن قلقه من "استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يفرض ضغوطا إضافية على الأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

وفي وقت سابق، لم تستبعد منظمة الصحة العالمية زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فصل الصيف.

وسبق وحذرت المنظمة في وقت سابق من تصاعد معدل الإصابات بكورونا خلال الفترة الماضية، وأكدت الأسبوع الماضي أن "أوروبا في قلب موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا مع اختلاط المزيد من الأشخاص في فعاليات كبيرة وخلال السفر"، في الصيف.