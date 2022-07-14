صحة وبیئة

الصحة العالمية تدعو دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات

author_image سوار أحمد
العالم الكمامات منظمة الصحة العالمية كورونا

أربيل (كوردستان 24)- دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جميع دول العالم للعودة إلى ارتداء الكمامة، وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال غيبريسوس أنه يجب على جميع دول العالم "تنفيذ تدابير مجربة مثل ارتداء الكمامات والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج".

وأعرب غيبريسوس عن قلقه من "استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يفرض ضغوطا إضافية على الأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

وفي وقت سابق، لم تستبعد منظمة الصحة العالمية زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فصل الصيف.

وسبق وحذرت المنظمة في وقت سابق من تصاعد معدل الإصابات بكورونا خلال الفترة الماضية، وأكدت الأسبوع الماضي أن "أوروبا في قلب موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا مع اختلاط المزيد من الأشخاص في فعاليات كبيرة وخلال السفر"، في الصيف.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف