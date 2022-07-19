صحة وبیئة

هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية

author_image سوار أحمد
کوردستان هزة أرضية السليمانية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3،5) درجة بشمال قضاء كلار من محافظة السليمانية.

وبحسب ما افاد بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، فإن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الموافق 19 تموز 2022 في محافظة السليمانية"، مبينا ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:47:40 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة وتبعد (4)كم شمال قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأشار الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

ودعت الهيئة العامة للانواء الجوية، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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