حزب الدعوة الإسلامي يدعوا الى ضبط النفس

أربيل (كوردستان 24)- حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي، دعا الى ضبط النفس وتجنب كل أنواع الصدام والاشتباك.

وأشار البيان الى أن " حزب الدعوة حزب الشهداء ومن أتباع الشهيد محمد باقر الصدر، سواءً في أيام المعارضة العراقية أو في ساحات القتال، وكان هدف الحزب دائماً هو الدفاع عن الشعب العراقي المسلم".

وأضاف البيان الى أن " مع ظهور علامات تشكيل الحكومة الجديدة، هناك جهات يشعلون نار الفتنة بين الشيعة في العراق".

يأتي هذا بعد أن نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة شديدة اللهجة، اتهم فيها حزب الدعوة و رئيس الحزب نوري المالكي بانهم تهديد له، و دعا المالكي الى " التوبة وترك العمل السياسي ".