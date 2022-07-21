سیاسة

اليونيسيف تندد بمقتل 3 أطفال في قصف زاخو وتدعو كافة الأطراف للالتزام بتعهداتها

author_image سوار أحمد
کوردستان اليونيسيف الأطفال هجوم زاخو

أربيل (كوردستان 24)-  نددت منظمة اليونيسيف بمقتل ثلاثة اطفال على الأقل، وإصابة عدد آخر، في القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في زاخو واسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين.

وقالت منظمة اليونيسف في بيان يوم الاربعاء، "قتل ثلاثة اطفال على الأقل وإصابة عدد اخر في زاخو في العراق، وهذا دليل قاطع على الحاجة إلى وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".

وعبرت المنظمة عن "قلقها العميق لمقتل ثلاثة اطفال، جميعهم اناث، احداهن تبلغ من العمرعاما واحدا فقط والثانية تبلغ 12 عاما والثالثة 16 عاما وذلك  في الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء، في محافظة دهوك، العراق".

وأدانت اليونيسف "جميع أعمال العنف ضد الأطفال وتشارك اليونيسف الأسر في حدادها على مقتل اطفالهن كما تتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ولا ينبغي أبدًا أن يكون الأطفال ضحايا للعنف أو يشاهدوه أو أن يختبروا تجارب مماثلة".

ودعت "جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في كل الأوقات"، وقالت "يستحق جميع الأطفال في العراق أن يعيشوا حياتهم دون تهديد دائم بالعنف الذي يتفاقم بسبب استخدام الأسلحة المتفجرة."

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