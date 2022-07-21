أوقاف كوردستان: خلال 3 سنوات.. رسخنا ثقافة التعايش وشيدنا دور عبادة لكافة الأديان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، ان الوزارة عملت على ترسيخ ثقافة التسامح الديني والتعايش بين كافة المكونات، مشيرا في الوقت نفسه أنه تمت بناء وترميم العديد من دور العبادة في الإقليم.

وجاء تصريحات صادق، خلال حديث مصور له عن إنجازات وزارة الأوقاف خلال حقبة الكابينة الحكومية التاسعة التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وقال صادق، خلال السنوات الثلاث الماضية من عمل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، أصبح إقليم كوردستان مثالا جميلا يحتذى به في التعايش والتسامح الديني، حيث تتم دعوة الإقليم الى المؤتمرات العالمية المعنية بهذا الشأن.

وأضاف، "لقد عملنا في الماضي على جعل خطبة الجمعة في كوردستان خطاباً دينيا معتدلا، يسهم في نشر السلام والتسامح بين مختلف الأديان والطوائف، ويتم توجيه خطبة الجمعة إلى المساجد كل يوم أحد، وفي نفس الوقت أجريت 3000 دورة مختلفة للمعلمين الدينيين، وأنشأنا معهد كوردستان، حيث يأخذ المعلمون الدينيون دورة مدتها 45 يوما. وفي الوقت نفسه، ركزنا على جميع الأديان الأخرى في إقليم كوردستان، مديرية الوحدة والحياة، التي تضم ممثلين عن ثماني ديانات، ولهذا الغرض، تقوم المواقع الدينية في كوردستان بتجديد حوالي 2000 مسجد.

وأشار صادق الى ان حكومة كوردستان قامت بترميم العديد من الأضرحة الإيزيدية والمساجد والكنائس أو بنائها من جديد، من جهة اخرى نسعى لإنشاء وحدات سكنية لمعلمي الدين في وقت قريب، مؤكدا انه تم اعداد مشروع القانون الجديد للوزارة وسيتم ارساله الى برلمان كوردستان في اقرب وقت لمراجعة تعليمات الهجرة والمدارس الدينية و قاعدة تعليم القرآن الكريم وجميع الأماكن التي تدرس فيها في وزارتنا وخاصة أنه تم الاهتمام بجامعة الأزهر الذي أصبح له الآن معهد في أربيل.

وقال وزير الأوقاف "أرسلنا الكثير من طلبتنا إلى مصر، كما أرسلنا حوالي 250 من معلمينا الدينيين للتعليم العالي في دول أخرى، وقمنا بمراجعة العديد من عقود الاستثمار وإلغائها، وقد عاد هذا بالدخل المالي إلى حكومة إقليم كوردستان، من جهة أخرى قدمنا الكثير من التسهيلات في خدمة الحجاج.