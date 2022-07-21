الكاظمي يستقبل جثامين شهداء "زاخو" ويتقدّم مراسم التشييع الرسمي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، جثامين شهداء قصف أحد المنتجعات السياحية بإدارة زاخو التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان "الكاظمي تقدّم مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".

والتقى الكاظمي عوائل الشهداء، وقدّم لهم تعازيه ومواساته، ووجّه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبية لهم.