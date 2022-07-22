برعاية تركية وأممية.. روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق حول تصدير الحبوب

أربيل (كوردستان 24)- قالت الرئاسة التركية يوم الخميس، إن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق حول تصدير الحبوب، سيوقع بعد ظهر اليوم الجمعة في إسطنبول.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم تسهيل مرور الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود، مقابل تخفيف القيود على صادرات الحبوب الروسية. وسيحضر التوقيع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وسيتيح الاتفاق الإفراج عبر البحر الأسود عن الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب مع تخفيف القيود عن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد أعلن صباح الخميس أن التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية "ممكن في الأيام المقبلة"، وقال تشاويش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية "لدينا أمل بشأن الحبوب. نأمل أن نعلن عن أخبار جيدة في الأيام المقبلة"، مضيفا أنه "متفائل".

وفي نيويورك، توقع نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت وشيك إلى إسطنبول. وأضاف أن "الأمين العام سيتوجه إلى إسطنبول في تركيا في إطار جهوده لضمان وصول عالمي كامل إلى المنتجات الغذائية الأوكرانية وإلى الأغدية والأسمدة الروسية".

وأوضح المتحدث أن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الذي شارك في المفاوضات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيكون أيضا موجودا في إسطنبول، إضافة إلى ريبيكا غرينسبان التي تترأس وكالة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.

وكانت غرينسبان قد زارت موسكو أخيرا وكلفت بالتفاوض حول تخفيف القيود التي تطاول في شكل غير مباشر تصدير الحبوب والأسمدة الروسية في ضوء العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو وخصوصا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويهدف الاتفاق الذي يتم التفاوض في شأنه إلى إعادة استخدام البحر الأسود عبر ممرات مؤمنة ووقف لإطلاق النار في مناطق العبور. وينص أيضا على عملية تفتيش للسفن التجارية، يرجح أن تقوم بها تركيا، لضمان عدم نقل أسلحة بواسطة السفن التي ستبحر إلى مدينة أوديسا لشحن الحبوب.