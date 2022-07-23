البرلمان العراقي يناقش القصف التركي

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع البرلمان العراقي اليوم لمناقشة القصف التركي على المناطق الحدودية .

وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، " أن اليوم السبت 23/7/2022 سيجتمع البرلمان العراقي لمناقشة القصف التركي على الأراضي العراقية، بحضور وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش".

وكان عدد من النواب في البرلمان قد طالبوا بجلسة برلمانية لمناقشة القصف التركي على المناطق الحدودية، وجاء ذلك بعد أن استشهاد وجرح مدنيين في قرية برخ التابعة لمدينة زاخو .

وفي يوم الأربعاء 20/7/2022 قصفت المدفعية التركية منتجعاً سياحياً في قرية برخ بناحية دركار التابعة لمدينة زاخو، حيث استشهد 9 مدنيين من السياح وجرح أكثر من 20 اخرين .