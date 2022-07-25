زيلينسكي يتعهد بإلحاق أكبر ضرر بروسيا

أربيل (كوردستان 24)- تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإلحاق أكبر ضرر بروسيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تستسلم.

وقال زيلينسكي يوم الأحد، في رسالة بالفيديو بمناسبة مضي 4 أشهر على بدء الحرب الروسية "نحن نبذل قصارى جهدنا لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو ولحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا".

وتابع "حتى المحتلون يعترفون بأننا سننتصر. نسمعها في محادثاتهم طوال الوقت، وفي ما يخبرون به أقاربهم عندما يتصلون بهم".

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، إن بلاده ستنفذ التزاماتها بشأن تصدير السلع الغذائية بغض النظر عن رفع العقوبات عنها أو عدم رفعها.

وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم من القصف الروسي على ميناء أوديسا (جنوبي أوكرانيا)، وهو أحد 3 موانئ يفترض أن يتم من خلالها تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبول.

وأعترفت موسكو بمسؤوليتها عن القصف، لكنها قالت إنه استهدف سفينة حربية أوكرانية ومنظومات صواريخ من طراز "هاربون" المضادة للسفن، في حين نفى الجيش الأوكراني اليوم الأحد الرواية الروسية، وأكد أن القصف استهدف البنية التحتية في ميناء أوديسا.

وعدت أوكرانيا ودول غربية القصف الروسي تقويضا لاتفاقية إسطنبول، التي تم توقيعها يوم الجمعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية وأممية، لتأمين إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية.