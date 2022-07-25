العراق يعلن إيراداته النفطية لشهر حزيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية أن إيراداتها من النفط في شهر حزيران الماضي بلغت 11 مليار دولار، في اخر إحصائية لها للصادرات النفطية .

وقال البيان "إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليون و 191 الف و 236 برميل، بايرادات بلغت 11 مليار و 354 مليون و 544 الف دولار".

وأكد البيان " إن مجموع الصادرات النفطية من النفط الخام لشهر حزيران من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليون و 980 الف و 589 برميل، بينما كانت الكميات المصدرة من كركوك عبر ميناء جيهان التركي 2 مليون و 910 الف و 887 برميل، مبيناً معدل سعر البرميل الواحد بلغ 112.209 دولار".

وأشار البيان الى "تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية، حيث بلغ الايراد الكلي لها (108,822,255.03) دولار"، لافتا الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.