الخارجية العراقية: بيان مجلس الأمن هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن بيان مجلس الأمن يدعم موقف العراق، فيما أشارت الى أنه يعد الأول من نوعه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن"بيان مجلس الأمن بإدانة الإعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق".

وأضاف أن "مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد".

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بـ"أشد العبارات" الهجوم المدفعي الذي استهدف منتجع برخ السياحي في محافظة دهوك، وأعرب في الوقت نفسه عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومتي العراق وإقليم كوردستان.

وأودى القصف المدفعي بحياة تسعة مدنيين وأسفر كذلك عن إصابة نحو 30 آخرين بجروح. ومن بين الضحايا طفلة بعمر الزهور. واتهم العراق القوات التركية بتنفيذ الهجوم، لكن أنقرة نفت ذلك وحمّلت حزب العمال الكوردستاني المسؤولية.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي أن أعضاءه أعربوا عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق وإقليم كوردستان العراق، وتمنوا الشفاء العاجل والتام للمصابين، كما عبّروا عن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتها.

وتجنب بيان مجلس الأمن الدولي الإشارة إلى تركيا، لكنه حث أعضاء مجلس الأمن، "على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات المعنية الأخرى دعماً لهذه التحقيقات".

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.