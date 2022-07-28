بلينكن يعلن استئناف التواصل مع لافروف ويكشف عن "عرض هام"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن بلاده قدمت عرضا "هاما" لروسيا لإطلاق سجينين أميركيين لديها، كاشفا أنه سيتحدث هاتفيا الى نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال بلينكن للصحافيين إن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للعرض الذي قدمته بلاده لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.

وأضاف "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وتابع بلينكن "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج" عن المعتقلين الأميركيين، مشيرا الى أن "حكومتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح وسأستغل المحادثة للمتابعة شخصيا".

ولحساسية القضية لم يشأ بلينكن الخوض في التفاصيل، أو تأكيد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعرض مقايضة السجينين الأميركيين بمهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.

وانخرطت الولايات المتحدة وروسيا في عملية تبادل سجناء في نيسان/أبريل خلال الحرب الأوكرانية، حيث أطلقت روسيا سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة للإفراج عن غرينر التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد اتهم زوجها الإدارة الأميركية بعدم بذل الجهود اللازمة.

أمّا ويلان الذي كان مسؤولا أمنيا في شركة لقطع السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في كانون الأول/ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة. ودين بالتجسس في حزيران/يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عاما.

وأعربت عائلة ويلان في بيان عن تقديرها لجهود إدارة بايدن وأعربت عن أملها في أن تقبل روسيا هذا التنازل أو بعض التنازلات الأخرى من أجل حريته.

والمكالمة الهاتفية بين بلينكن ولافروف ستكون الأول بينهما منذ 15 شباط/فبراير، عندما حذر وزير الخارجية الأميركي روسيا من مغبة غزو أوكرانيا.

لكن الرئيس فلاديمير بوتين مضى قدما وشن هجومه بعد تسعة أيام، ما دفع بالولايات المتحدة مع حلفائها إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا والعمل لعزل موسكو على المسرح الدولي.

وقال بلينكن للصحافيين إن المحادثة الهاتفية "لن تكون مفاوضات بشأن أوكرانيا"، مضيفا "أي مفاوضات بشأن أوكرانيا تجرى بقرار من شعبها".