سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يطرح مبادرة ويدعو الأطراف العراقية للحوار في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني الاطراف العراقية مبادرة

أربيل (كوردستان 24)- أطلق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، داعياً الأطراف السياسية للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع، واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان صحفي، "نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق"، داعياً "الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حلِّ المشكلات".

وأضاف، أن "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر"، مشيراً : "إننا في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، نؤكد أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة".

وتابع، أن "شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر".

وذكر، أن "إقليم كوردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل"، داعياً "الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد".

وأكد، أنه "لا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".

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