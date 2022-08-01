الإطار التنسيقي يرحب بمبادرة رئيس إقليم كوردستان لحل الأزمة السياسية

أربيل (كوردستان 24)- رحب الإطار التنسيقي، بمبادرة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والتي طرح من خلالها، عقد حوار في أربيل بين كافة الأطراف السياسية لاحتواء الأزمة السياسية.

ونشر القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي في موقع "تويتر"، "يرحب الاطار التنسيقي بدعوة الاخ نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان للحوار الوطني، ويؤكد انفتاحه على الجميع من اجل معالجة الازمة الراهنة والوصول الى حلول واقعية تعتمد الدستور والقانون ومصلحة الشعب العراقي اساساً لها".

وعبر نيجيرفان بارزاني يوم الأحد، عن قلقه إزاء الأوضاع السياسية الأخيرة التي تشهدها البلاد، داعياً في الوقت ذاته الأطراف السياسية كافة إلى ضبط النفس وخوض حوار مباشر لتخطي المشاكل، واخراج العراق من هذا الظرف الذي وصفه بالحساس.

واكد رئيس إقليم كوردستان ان الإقليم "سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. فلا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".

واقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار، محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.