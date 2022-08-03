سیاسة

العبادي يرحب بدعوة الصدر لاجراء انتخابات مبكرة

أحيي خطواته وجميع الاخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح
author_image مظفر مزوري
العراق حيدر العبادي مقتدى الصدر اعتصامات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم انه يرحب بما جاء في خطبة مقتدى الصدر، وأحيي خطواته في تحقيق الإصلاح.

وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم "أرحب بما جاء بخطاب الأخ مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الازمة".

وأضاف العبادي قائلاً "أحيي خطواته وجميع الاخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح".

ودعا الجميع للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، من خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف