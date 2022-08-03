العبادي يرحب بدعوة الصدر لاجراء انتخابات مبكرة
أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم انه يرحب بما جاء في خطبة مقتدى الصدر، وأحيي خطواته في تحقيق الإصلاح.
وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم "أرحب بما جاء بخطاب الأخ مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الازمة".
وأضاف العبادي قائلاً "أحيي خطواته وجميع الاخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح".
ودعا الجميع للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، من خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية.
أرحب بما جاء بخطاب الاخ السيد مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة.— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) August 3, 2022
وأُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح.
وأدعو الجميع للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية.