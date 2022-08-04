الامين العام لكتائب سيد الشهداء: لا تجديد للكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- كشف أبو ولاء الولائي عن مقررات اجتماع الاطار التنسيقي، موكداً عدم التجديد لمصطفى الكاظمي.

وقال الامين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ولاء الولائي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس "لا تجديد للكاظمي تحت أي ظرف كان".

وأضاف قائلاً "أحيي الاخوة في الاطار لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم، الذي كان من أهم مقرراته الاتفاق على عدم التجديد للكاظمي".

وأشار الى "ان الاطار التنسيقي رفض إبقاء مصطفى الكاظمي رئيس تسوية للمرحلة المقبلة".