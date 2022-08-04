سیاسة

الامين العام لكتائب سيد الشهداء: لا تجديد للكاظمي

الاطار التنسيقي رفض إبقاء مصطفى الكاظمي رئيس تسوية للمرحلة المقبلة
author_image مظفر مزوري
العراق الاطار التنسيقي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- كشف أبو ولاء الولائي عن مقررات اجتماع الاطار التنسيقي، موكداً عدم التجديد لمصطفى الكاظمي.

وقال الامين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ولاء الولائي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس "لا تجديد للكاظمي تحت أي ظرف كان".

وأضاف قائلاً "أحيي الاخوة في الاطار لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم، الذي كان من أهم مقرراته الاتفاق على عدم التجديد للكاظمي".

وأشار الى "ان الاطار التنسيقي رفض إبقاء مصطفى الكاظمي رئيس تسوية للمرحلة المقبلة".

 

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