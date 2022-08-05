سیاسة

الحلبوسي: نؤيد المضي بانتخابات نيابية خلال مدة زمنية متفق عليها

author_image سوار أحمد
العراق الحلبوسي الانتخابات الصدر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تأييده إجراء انتخابات مبكرة.

ونشر الحلبوسي على حسابه في موقع تويتر، ان "مجلس النواب ممثل الشعب ،وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا السيد السيد مقتدى الصدر".

وأضاف: "نؤيد المضي في انتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

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