بداية قوية لمارسيليا رغم غضب الجماهير على المدرب تودور

أربيل (كوردستان 24)- استهل أولمبيك مرسيليا مشواره في الدوري الفرنسي بفوز عريض على حساب ضيفه رينس الأحد 4-1. لكن الفوز لم يحجب صافرات الاستهجان التي وجهها أنصار الفريق ضد الكرواتي إيغور تودور.

ويعمل تودور وسط أجواء مشحونة بسبب التذمر من أساليبه التدريبية الذي جاءه أيضا من الرئيس الإسباني للنادي بابلو لونغوريا.

وحقق المدرب الكرواتي للفريق إيغور تودور بداية موفقة مع وصيف البطل رغم صافرات الاستهجان التي وجهت له في مباراته الرسمية الأولى خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي.

ويعمل تودور وسط أجواء مشحونة بسبب التذمر من أساليبه التدريبية وحتى من الرئيس الإسباني للنادي بابلو لونغوريا، ثم ازدادت النقمة على لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق نتيجة بدء المباراة من دون القائد ديمتري باييت، ما أدى بقسم من الجمهور إلى توجيه صافرات الاستهجان قبيل البداية.

وكان الكرواتي موفقا في خياره بخروجه منتصرا منهيا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما البلجيكي ووت فايس عن طريق الخطأ في مرماه خلال اعتراضه عرضية الوافد الجديد جوناتان كلوس (13)، والوافد الجديد الآخر البرتغالي نونو تافاريس بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني ليوناردو باليردي (1+45).

وانتظر النادي المتوسطي حتى الدقيقة 75 ليحسم النتيجة نهائيا بإضافة الهدف الثالث عبر الوافد الجديد البديل الكولومبي لويس سواريس إثر ركلة ركنية، قبل أن يزج تودور بعد دقيقتين من الهدف بباييت لكن الأخير عجز عن ترك بصمته بل على العكس، إذ نجح رينس في تقليص الفارق برأسية ابن الـ21 عاما الإنكليزي-الأمريكي فولارين بالوغان (84).

إلا أن سواريس، القادم هذا الصيف من غرناطة الإسباني، أعاد الفارق إلى ثلاثة بهدفه الشخصي الثاني إثر هجمة مرتدة وتمريرة من سيدريك باكامبو.