سینما

وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن عمر ناهز 84 عاما

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط رجاء حسين وفاة مصر

أربيل (كوردستان 24)- غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية رجاء حسين، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب الجيزة بعد صلاة ظهر اليوم، وسيوارى جثمانها بمقابر العائلة.

ولدت الفنانة الراحلة في الأول من فبراير من العام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.

من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، وحدوتة مصرية، والمتوحشة، وأبناء وقتلة)، وفي التلفزيون شاركت بمسلسلات (الشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين. كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف