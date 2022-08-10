صحة وبیئة

هيئة الأنواء: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل

author_image سوار أحمد
العراق درجات الحرارة هيئة الأنواء حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم غد الخميس في جميع مناطق البلاد سيكون الطقس صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة"، مبيناً "ستسجل درجات الحرارة في أربيل والسليمانية 41 وبغداد وكربلاء المقدسة والانبار وديالى 44 والبصرة 50 درجة مئوية". 

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحو في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، ولا يوجد  تغير في درجات الحرارة بالمنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون صحو في جميع مناطق البلاد، وسترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، ولا يوجد تغير في درجات الحرارة بالمنطقة الجنوبية".

وأوضح البيان، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الأحد من الأسبوع المقبل في جميع مناطق البلاد سيكون الطقس صحواً، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم مناطق البلاد".

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