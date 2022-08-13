الأنواء الجوية: توقعات باستمرار تصاعد الغبار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم الجمعة، فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة "ان الطقس في إقليم كوردستان سيكون صحواً، وارتفاع درجات الحرارة قليلاً عما سجل يوم أمس، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بين (10-20) كيلومتر في الساعة، وتنشط نهاراً الى (30-40) كيلومتر في الساعة، مسببةً تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، ومدى الرؤية سيكون (8-10) كيلومتر وفي الغبار سيكون المدى (2-4) كيلومتر".

أما عن المنطقة الوسطى قالت الهيئة "ان الطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بين (10-20) كيلومتر في الساعة، وتنشط نهاراً الى (30-40) كيلومتر في الساعة مسببةً تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، ومدى الرؤية سيكون (6-8) كم وفي الغبار سيكون (2-4) كيلومتر".

والمنطقة الجنوبية حسب تقرير الهيئة "سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بين (10-20) كيلومتر في الساعة وتنشط نهاراً الى (30-40) كيلومتر في الساعة مسببةً تصاعد للغبار في بعض الأماكن منها، ومدى الرؤية (8-10) كيلومتر وفي الغبار (2-4) كيلومتر".