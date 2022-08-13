العمليات المشتركة: تسلّمنا خمسون إرهابياً من الجانب السوري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تسلمها خمسون إرهابياً يحملون الجنسية العراقية من الجانب السوري، مبينة أن هؤلاء الإرهابيين مطلوبين للقوات الأمنية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية "ان هذه العملية كان مخططاً لها منذ وقت بعيد وهي نتيجة الاتصالات والعمل المشترك".

وأضاف الخفاجي " إن هذه العملية تمت بعد تعاون كبير مع الجانب السوري وخاصة قوات سوريا الديمقراطية"، لافتاً الى "أن هؤلاء الإرهابيين مطلوبين للقوات الأمنية".

وأشار الى "أن البعض من هؤلاء الإرهابيين هم مجرمون خطرون وقياديون في داعش ومسؤولون عن الكثير من العمليات الإرهابية".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في تغريدة على موقع تويتر "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة خمسون إرهابياً من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية، بعد أن تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية".

وأكد بيان خلية الاعلام الأمني انه "قد تسلمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية هؤلاء الإرهابيين لغرض اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".