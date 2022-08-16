مقتدى الصدر يعلن تأجيل مظاهرة السبت الى "إشعار آخر"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، تأجيل المظاهرة المقررة يوم السبت المقبل، إلى إشعار أخر، وفق ما افاد بيان له.

وقال الصدر في البيان، "مستمرّون بالإصلاح ومستمرّون بالثورة ضدّ فسادكم أيّها الفاسدون، وسياستكم بالتشبّه بخطواتنا دليل على إفلاسكم والإصرار على فسادكم".

وأضاف، "إن كنتم تراهنون على (حرب أهلية) فأنا أراهن على الحفاظ على (السلم الأهلي) وإن الدم العراقي غال بل أغلى من كل شيء, لكنني حبّاً بالعراق وعشقاً لشعبه ومقدساته.. أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت الى إشعار آخر, لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغدّي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً".