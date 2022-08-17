ثقافة وفنون

الموت يغيب الفنانة السورية انطوانيت نجيب عن عمر يناهز 91 عاما

author_image سوار أحمد
الفنانة السورية انطوانيت نجيب
الفنانة السورية انطوانيت نجيب
سوریا انطوانيت نجيب فنانة سورية وفاة

أربيل (كوردستان 24)- غيب الموت صباح اليوم 17 آب/ أغسطس 2022، الممثلة السورية انطوانيت نجيب في دمشق عن عمر ناهز 91 عاماً.

وتوفيت "نجيب"، بعد تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحلة انطوانيت من خلال بوست على فيسبوك كُتب فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية".

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.

ب

 

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