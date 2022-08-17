التيار الصدري: مظاهراتنا ضد "برلمان معطل" لم يف بقسمه بخدمة شعبه

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصدر، صالح محمد العراقي اليوم الأربعاء 17 آب اغسطس، ان تظاهرات التيار إنما هي ضد مجلس النواب لعجزه عن سن القوانين، وكونه لم يف بقسمه في خدمة شعبه.

وقال صالح محمد العراقي في بيان، ان البرلمان لم يستطع المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة رغم مرور أكثر من 300 على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في البلاد.

واضاف العراقي، إن "المظاهرات الحالية إنما هي ضدّ (برلمان مُعَطّل) لا يستطيع سنّ قوانين خدمية ولم يفِ بقَسَمِه بخدمة شعبه ولم يراعِ المهل الدستورية لتشكيل الحكومة"، متسائلا "بل لو لم تك المظاهرات الحالية موجودة أمام مجلس النواب ، فهل يا ترى إستطاع الإطار تشكيل حكومة مع احتدام الخلافات الإطارية مع كل الكتل الأخرى برمّتها وبلا إستثناء حتى بعض المستقلّين دون المستغلّين؟".

ومضى في بيانه قائلا: "يقولون: مظاهراتهم لدعم الدولة لذا فهي دستورية.. أما مظاهرات الاصلاح فإنها ضدّ الدولة والبرلمان والقضاء فهي ليست دستورية".

واضاف: "أنتم ضدّ رئاسة الوزراء الحالية ولعلها ضد رئيس الجمهورية تبعاً باعتبارهما قد انتهت ولايتهما.. وقد كنتم ضدّ البرلمان لأنكم لم تحصلوا إلا على بضع كراسي وادّعيتم التزوير فأي دولة تدعمون؟!!وخصوصاً إننا وإن اختلفنا مع القضاء إلا إن خلافنا سلمي ولم نخل باحترامه".