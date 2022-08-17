بعد سنوات من التوتر..استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد بأن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين البلدين، مشيراً الى انه تقرر إعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد في بيان له بأنه " تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين".

وأضاف البيان "ان تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو اليوم الأربعاء "إن تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل".

وأشار الوزير الى "ان تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات، وجاءت هذه الخطوة الايجابية من اسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضاً تعيين سفير لدى اسرائيل في تل أبيب".

ويذكر أنه استُدعيَ سفراء البلدين عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة، أما العلاقات بين إسرائيل وتركيا شهدت تحولاً في الآونة الاخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في آذار/مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

المصدر: فرانس برس