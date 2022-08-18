للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي.. وزير الدفاع العراقي في روسيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد يزور روسيا على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها "أن الوفد العراقي ضم وزير الدفاع العراقي ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ومدير عام الاستخبارات والأمن"

وأضاف البيان "أن وزير الدفاع حضر المؤتمر وألقى كلمة خلالها، وعلى هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي، تلّقى دعوة لحضور المعرض الدولي العسكري التقني، وخلال تواجده في روسيا زار وزير الدفاع مصنع الأسلحة الدروع والطائرات المسيرة ومصنع طائرات سوخوي 57، ومصنع منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400".

وأشار البيان الى "أن هذه الدعوة تأتي لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وللاطلاع على أحدث التقنيات العسكرية".

وفي مقر السفارة العراقية بموسكو التقى وزير الدفاع العراقي بنائب وزير الدفاع الروسي الجنرال الكسندر فوبين، وبحثا جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية.

وانعقد مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، يومي 15 - 16 أغسطس/آب الجاري، ويعقد هذا المؤتمر من العام 2012، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي.