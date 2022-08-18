عاصفة في النمسا تودي بحياة خمسة أشخاص بينهم طفلان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات النمساوية عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلان وإصابة عشرة آخرين بسبب عاصفة قوية ضربت ولاية النمسا السفلى وكارينثيا.

وقالت وكالة الانباء النمساوية اليوم الخميس "قُتل ثلاثة أشخاص حين سقطت شجرة في ولاية النمسا السفلى شرقاً، فيما قضى طفلان في كارينثيا جنوباً".

وقالت الناطقة باسم الصليب الأحمر في الولاية ميلاني رايتر "ان الطفلين اللذين تتراوح أعمارهما بين خمسة وثمانية أعوام بالإضافة للمصابين كانوا قرب بحيرة صغيرة في ولاية كارينثيا حين اقتلعت الرياح عدة أشجار".

وفي أنحاء أخرى من المنطقة المحاذية لايطاليا وسلوفينيا، طارت أسطح منازل بفعل الرياح، بحسب ما قالت رايتر لوكالة فرانس برس.

وغرّد المستشار النمساوي كارل نيهامر قائلًا "أودت عواصف قوية اليوم في كارينثيا بطفليْن وتسببت بجروح خطرة عند أشخاص آخرين".

ويقول العلماء إن الظروف الجوية القصوى في أنحاء العالم باتت أكثر تواتراً بسبب التغير المناخي، وستزداد شدتها على الأرجح مع ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر: فرانس برس