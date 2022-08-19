هيئة الأنواء: تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً الى غائم جزئي ،وفي أقسامها الغربية يكون مغبراً في المنطقة الوسطى،بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً الى غائم جزئي ،ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي ويتحول تدريجياً الى مغبر ابتداءً من الاقسام الغربية ،بينما سيكون طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً الى غائم جزئي كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق،أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".