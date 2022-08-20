محما خليل: الإيزيديون أصبحوا مختبراً للإرهاب والعمال الكوردستاني جزء رئيسي من إبادتهم

أربيل (كوردستان 24)- طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل علي أغا، الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بوقف الابادة الجماعية التي تمارس بحق الإيزيديين، مشيراً الى أن أبناء جلدته مختبراً للإرهاب والإجرام وإن حزب العمال الكوردستاني جزء رئيسي من إبادتهم.

وقال محما خليل النائب في البرلمان العراقي عن الديمقراطي الكوردستاني ورئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية في بيان له إن "الموت أصبح ملازماً للايزيديين أينما حلّو، أمام صمت مطبق من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي".

واضاف أنه "بعد الابادة الجماعية التي تعرضوا إليها عام ٢٠١٤ على أيدي المجرمين الدواعش، استمرت هذه الابادة وما زالت تمارس بحق الايزيديين، مشيراً الى حادثة قتل واغتصاب الطفلة "اخين" ووالدها بدم بارد على يد مجرم صاحب مزرعة في زاخو، والى حادثة قتل الشاب الايزيدي في المانيا على يد متطرف صومالي".

واوضح أن "حادثة قتل الطفلة اخين هزت المشاعر الايزيدية ودفعت أبناء هذه الأقلية الدينية الى الهجرة خارج البلاد لفقدانهم الأمل بالأمان في العراق".

وطالب علي اغا "بانزال اقصى العقوبات وهي الاعدام بحق قاتل الطفلة اخين، وكذلك قاتل الشاب الايزيدي في المانيا"

وأكد أنه "من غير المعقول ان يعامل الايزيديين بكل هذه الوحشية وان يتم ابادتهم بهذه الصورة وكأنهم خارج القيم الانسانية التي ينادي بها العالم، معبرا عن قناعته بـ "وجود اجندة في العراق تحاول افراغ البلد من الاقلية الدينية الايزيدية".

وتابع ان "إيقاف الابادة الجماعية بحق الايزيديين لا يحتاج الى قرار عراقي فحسب، بل الى قرار وتضامن دولي واسع النطاق ان كان على المستوى السياسي او الانساني او المادي، مبينا، ان "المواطن الايزيدي اصبح دمه مباح اينما حل واينما لجأ امام انطار العالم اجمع الذي لم يهتز له جفن او يلتفت الى حجم هذه الابادة".

واشار الى انه "رغم اعتراف عدد من برلمانات العالم بالابادة الجماعية التي مورست بحق الايزيديين، الا انه من المؤسف ان لا يصوت البرلمان العراقي على هذه الابادة، مؤكدا انه سيقوم "بجمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب بالتصويت على الاعتراف بالابادة الجماعية بحق الاقلية الدينية الايزيدية، في اولى لحظات استئناف مجلس النواب لجلساته".

وبين النائب محما خليل "ان حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر على سنجار هو جزء رئيسي من هذه الابادة، من خلال ممارساته التي يمارسها بحق الايزيديين من قتل واختطاف وسجن، ما يستدعي من الحكومة العراقية ان تجد حلا لهذا الامر، لان تواجد هذا الحزب يعني استمرار جزء كبير من الابادة وجلاءه يعني انهاء جزء كبير من الابادة".

واوضح ان "هذه الخطوة ستتبعها خطوات اخرى، منها الاصرار على تطبيق اتفاقية سنجار وتطبيع الاوضاع المعاشية والامنية والخدمية داخل سنجار لتكون بيئة جاذبة لاهلها النازحين وليست طاردة لهم كما هي عليه الان".

واكد، ان هذه "المناشدة والاستنكار سيتم ارسالها بكتب رسمية الى الحكومة العراقية والامم المتحدة ومنظماتها الانسانية، لايجاد حل ناجع لايقاف هذه الابادة بحق الايزيديين".