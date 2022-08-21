وزير الصدر يتحدث عن "براهين ربانية" على أحقية الثورة

أربيل (كوردستان 24)- تحدث وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الأحد، في بيان، عن براهين ربانية، على أحقية الثورة ومصداقيتها.

وجاء في بيان لوزير الصدر ان هناك هناك قرائن واضحة وجلية على ان هناك ايادٍ سماوية ربانية تتناغم مع ثـورة الإصلاح، وتدل على أحقيتها ومصداقيتها "في السماء والأرض".

وأضاف ان هناك براهين تثبت ذلك وهي:

اولا: تفعيل البعض خوفا لهيئة النزاهة وكشفها عن بعض ملفات الفــساد البسيطة وننتظر (رؤوس الفــساد الكبيرة).

ثانيا: استقالة وزير متهم بالفــساد والتستر على الفاســدين.. والمجرب لا يجرب.

ثالثا: التسريبات المؤكدة التي يحرض فيها على القــتل والتخــريب والاقــتتال والفتــنة.. لينكشف ديدنه عند طلابه قبل مناوئيه.

رابعا: الامطار التي هطلت في النجف الاشرف.. مما يعني ولو كقرينة ان الثـ•ـورة مؤيدة بتأييد الله سبحانه وتعالى.

خامسا: المقطع الفيديوي لاحد اعمدة الفـ*ـساد والذي كان تاريخه مقارنا لتغريدة السيد الصدر القائد.. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

سادسا: موافقة الكتل الكبرى السنية والكوردية بل بعض الشيــعية منها على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.. ومحاسبة الفاســدين واجراء بعض التعديلات الدستورية.

سابعا: افلاس الكتل الفاسـ*ـدة وعدم تمكنهم من الدفاع عن انفسهم الا عن طريق تقليد خطى المصلحين بالتظاهرات والاعتصامات من جهة وذهابهم الى دول الجوار للتوسط من جهة أخرى.

ثامنا: رفضهم للمناظرة العلنية التي ادت الى فضحهم امام الشعب واضعاف موقفهم وازدياد التعاطف مع الثـ•ـورة.

تاسعا: اشتداد الخلاف بينهم بحيث لم يتمكنوا من تشكيل حكومة مجربة نهت عنها المرجعية ورفضها الشعب مقدما.

عاشرا: الفضـ•ـيحة المخـ•ـزية لسفير الفـ*ـساد (وليس العراق) في المملكة الاردنية الهاشمية.