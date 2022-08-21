سیاسة

مسرور بارزاني يستأنف برنامج زياراته ويتفقد وزارة الكهرباء

author_image سوار أحمد
کوردستان رئيس الحكومة اقليم كوردستان زيارة وزارة الكهرباء

‏ أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، زيارة لوزارة الكهرباء، في خطوة تأتي كاستئناف لزيارات سابقة أجراها لوزارات ومؤسسات أخرى.

وبعد ذلك، أشرف رئيس الحكومة على اجتماع خاص بوزارة الكهرباء، بحضور الوزير كمال محمد صالح ووكيل الوزارة والمستشارين والمديرين العامين.

وفي مستهل الاجتماع، عرض وزير الكهرباء في اقليم كوردستان، ايجازاً عن شعب وأقسام الوزارة وأعمالها وأنشطتها وخططها ومشاريعها وعملها ضمن الخطوط العامة لبرنامج العمل الحكومي للكابينة الوزارية التاسعة.

وأشار كمال محمد صالح إلى أن جزءاً كبيراً من عملية الإصلاح يقع على عاتق وزارة الكهرباء، التي تمكنت بدعم قوي من رئيس الحكومة من إحراز تقدم في مجالي خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، في أوقات سابقة عددا من الزيارات لمؤسسات ووزارات، لمتابعة سير أعمالها عن كثب، ومناقشة أفضل السبل لتقديم خدمات أكبر وبوقت أقل لمواطني الإقليم.

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