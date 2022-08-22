إيران ترحّب بالتصريحات التركية تجاه دمشق وتأمل بـ"خطوات عملية"

أربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين 22 آب/أغسطس، بالتصريحات التركية الأخيرة الداعية لإعادة علاقاتها مع حكومة الأسد بهدف إنهاء الحرب في سوريا.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، إن "إيران ترحب بالتصريحات التركية الأخيرة حول سوريا ونعتبرها مشجعة ونأمل أن نشهد خطوات عملية في المستقبل".

وطلبت طهران، من أنقرة أن تصحح سياساتها تجاه حكومة دمشق، وأن تلعب دورا إيجابيا في المنطقة، وفق قولها.

وذكر ناصر كنعاني، أن طهران تأمل أن تشهد إعادة ترميم للعلاقات بين أنقرة والأسد بما يخدم مصلحتهما و"الاستقرار" في المنطقة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، على أنه يتوجب على تركيا اتخاذ خطوات وصفها بـ"متقدمة" في العلاقة مع الحكومة السوري، وأن حرب تركيا في سوريا ضد الإرهاب وليست للانتصار عليه، معتبرا أن التحالف الدولي هو المغذي للإرهاب بسوريا.