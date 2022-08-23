بدء جمع الادلة عن تهديد المحكمة الاتحادية والحلبوسي يعترض على التصعيد الأخير للصدريين

أربيل (كوردستان 24)- اعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، ان محكمة تحقيق الكرخ الاولى تباشر باجراءات جمع الادلة عن تهديد المحكمة الاتحادية، في وقت اعلن فيه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اعتراضه على التصعيد الأخير للتيار الصدري.

وعلق المجلس الأعلى للقضاء في العراق أعماله في وقت سابق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من اطلاق مناصري التيار الصدري، احتجاجات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري.

ويعد الاعتصام الذي بدأه أنصار الصدر، خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

وأبدى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اعتراضه على التصعيد الأخير للصدريين، بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

ونشر الحلبوسي على حسابه في موقع تويتر، "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها".

واضاف قائلا "لكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعا اذا اختصمنا".

وقال مراسل كوردستان 24 في وقت سابق، ان المحتجين شرعوا بنصب خيم الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.