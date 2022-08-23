سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل محافظ أذربيجان الغربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني محمد صادق معتمديان اقليم كوردستان أذربيجان الغربية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 آب (أغسطس) 2022، محافظ أذربيجان الغربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد صادق معتمديان.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الإيراني لدى أربيل نصر الله رشنودي، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما التبادل التجاري وتسهيل حركة المرور والسياحة على أساس المصالح المشتركة.

كذلك شهد اللقاء، بحث أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين لمواجهة الآثار والتداعيات السلبية للتغير المناخي ومشكلة قلة المياه من خلال الوصول والاستخدام المشترك للموارد المائية بين الطرفين.

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