سیاسة

وزير الصدر: من المعيب أن يعلّق القضاء العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الثلاثاء، ان من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فــساد مستشر.

وجاءت تصريحات صالح محمد العراقي، بعد ان علق مجلس القضاء الأعلى أعماله على اثر الاحتجاجات التي بدأها أنصار التيار الصدري، أمام مبنى المجلس في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقال وزير الصدر في بيان، "ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسـدين، فإنهم يسارعون مستنجدين بسماحته، لكن سماحته (اعزه الله) ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً".

وأضاف "فإنه ولإستمرار (#ثورة_عاشوراء) على عفويتها، فإن سماحته قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها".

وتابع "وإلا فإنه من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فساد مستشر إذا لم تستطع محاكمة الفاسـدين من جميع الأطراف".

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